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Подросток пострадал при падении лифта с 11-го этажа в Москве

При падении лифта с 11-го этажа в ЖК на юго-востоке Москвы пострадал 16-летний подросток

В жилом комплексе на юго-востоке Москвы произошло обрушение лифта, в результате пострадал 16-летний подросток, который в нем находился. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Инцидент, по информации ведомства, произошел в ЖК на улице Верхние поля. По информации телеграм-каналов SHOT, 112 и Mash, лифт сорвался, когда находился на 11-м этаже, экстренное торможение произошло в районе 6-го. Пострадавшего юношу госпитализировали. 112 и Mash утверждают, что у него диагностировали перелом ноги. SHOT, в свою очередь, отмечает, что молодой человек сломал большую берцовую кость.

В прокуратуре отметили, что по решению ТСЖ лифты в доме обслуживает частная компания, собственники заключили с ней соответствующий договор.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК). Максимальное наказание за совершение этого преступления — лишение свободы на срок до двух лет.

Согласно оценке Ростехнадзора, у каждого пятого лифта в России истек срок эксплуатации. Срок службы лифта, как уточняли в ведомстве, составляет 25 лет.

Теги
подросток падение лифта Москва
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