Лукашенко усомнился, что ЧВК «Вагнер» повернет оружие против Белоруссии

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ЧВК «Вагнер» вряд ли повернет оружие против Белоруссии и белорусского народа. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Я не думаю, что «Вагнер» где-то восстанет и повернет свое ружье против белорусской власти и белорусского государства. В жизни всякое бывает. Но я сегодня не вижу такой ситуации. Работать надо с людьми», — заявил Лукашенко.

Он также добавил, что ЧВК «Вагнер» будет размещена в стране при определенных условиях: «Если нам нужно будет задействовать это подразделение для обороны государства (если они будут здесь), оно будет задействовано мгновенно на любом направлении. И их опыт будет в Беларуси востребован», — сказал он.

24 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о «марше справедливости». Он обвинил военное руководство России в ударе по позициям бойцов ЧВК. Минобороны эти данные опровергло и назвало провокацией. Вагнеровцы заняли штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Пригожин заявил о намерении «получить» министра обороны Сергея Шойгу и главу Генштаба Валерия Герасимова. Часть из бойцов ЧВК выдвинулись на Москву.

Против Пригожина завели дело о вооруженном мятеже (ст. 279 УК). Президент Владимир Путин охарактеризовал происходящее как предательство. В тот же день Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, в результате последний согласился вернуть бойцов ЧВК в тыловые лагеря. Дело против Пригожина прекратили, ему позволили выехать в Белоруссию. Вагнеровцам предложили три варианта действий на выбор: последовать за Пригожиным, уйти со службы либо заключить контракт с Минобороны.