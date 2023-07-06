В Москве на одной из АЗС загорелась колонка

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На юго-западе Москвы произошло возгорание колонки на автозаправочной станции. Об этом РБК сообщили в пресс-службе МЧС по Москве.

Возгорание произошло на АЗС по адресу Комсомольский проспект, 51.

К 9:58, пожарным удалось локализовать возгорание. Информации о пострадавших не поступало.

В начале июля в городе Тайшете Иркутской области 42-летний директор автозаправочной станции и его 35-летняя сожительница погибли при проведении работ по очистке цистерны из-под бензина. СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).