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В Москве на одной из АЗС загорелась колонка

МЧС: на Комсомольском проспекте в Москве загорелась АЗС

В Москве на одной из АЗС загорелась колонка
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На юго-западе Москвы произошло возгорание колонки на автозаправочной станции. Об этом РБК сообщили в пресс-службе МЧС по Москве.

Возгорание произошло на АЗС по адресу Комсомольский проспект, 51.

К 9:58, пожарным удалось локализовать возгорание. Информации о пострадавших не поступало.

В начале июля в городе Тайшете Иркутской области 42-летний директор автозаправочной станции и его 35-летняя сожительница погибли при проведении работ по очистке цистерны из-под бензина. СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Теги
Пожар Москва заправка МЧС новости

Встреча с
Игорем Шуваловым

Партнерство бизнеса и власти — это реально?

Есть ли в России длинные деньги?

На каких принципах инвестирует ВЭБ?

Экономика предложения — что это значит для России?
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