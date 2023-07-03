Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Встреча с
Игорем Шуваловым

Лента новостей
Курс евро на 1 июля
EUR ЦБ: 96,02 (+0,91) Инвестиции, 30 июн, 16:27 Курс доллара на 1 июля
USD ЦБ: 88,38 (+1,35) Инвестиции, 30 июн, 16:27
В Иркутской области два человека погибли при очистке цистерны на заправке Общество, 10:18
Амбициозный план: как мидл-менеджеру занять топовую позицию Pro, 10:17
Киты и гейзеры: чем удивит экспедиционный круиз по Дальнему Востоку Стиль, 10:16
Акции владельца финтеха CarMoney выросли на 5% в первый день торгов Инвестиции, 10:15
Пробка на подъезде к Крымскому мосту выросла до 13 километров Общество, 10:10
Россияне за полгода оформили ипотеку на рекордную сумму 3 трлн рублей Недвижимость, 10:00
Продюсер «Нечто» и «Выпускника» Лоуренс Турман умер в 96 лет Общество, 09:59
Эффективный мозг
Прокачайте когнитивные способности: научитесь тренировать память и внимательность на интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
ФСБ пресекла попытку покушения на Аксенова Политика, 09:56
Как и на что расходует свои деньги молодежь. Исследование РБК и «Мир», 09:55
Путин напомнил Лукашенко об «узах братской любви и взаимовыручки» Политика, 09:48
У вас идет выездная налоговая проверка. Что надо знать о своих правах Pro, 09:41
Саудовцы предложили Неймару зарплату, как у Роналду Спорт, 09:40
Бывшую усадьбу Тинькова на Волге выставили на продажу Бизнес, 09:20
Что, если не Дубай. К каким люксовым локациям ОАЭ следует присмотреться Pro, 09:16
Общество ,  
0 

В Иркутской области два человека погибли при очистке цистерны на заправке

СК: в Приангарье директор заправки и его сожительница погибли при очистке цистерны
Фото: genproc.gov.ru
Фото: genproc.gov.ru

В Тайшете Иркутской области 42-летний директор автозаправочной станции и его 35-летняя сожительница погибли при проведении работ по очистке цистерны из-под бензина, сообщает Следственный комитет по региону.

СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Тайшетская межрайонная прокуратура поставила на контроль установление всех обстоятельств, а также ход и результаты расследования уголовного дела.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления сообщил, что, по предварительной информации, погибшие не использовали средства защиты дыхания и могли отравиться ядовитыми парами.

В конце мая в Волгоградской области три человека погибли и один пострадал от токсического отравления в результате чистки уличного септика. В прокуратуре сообщали, что отравление могло произойти парами серной кислоты. СК возбудил уголовное дело по ч.3 ст.109 УК (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Теги
Иркутская область бензин Следственный комитет Приангарье
Материалы по теме
Два танкера столкнулись на реке Лене в Иркутской области
Общество
В Иркутской области начали проверку из-за вынужденной посадки вертолета
Общество
В Иркутской области упал предмет, похожий на метеорит
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter