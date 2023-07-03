СК: в Приангарье директор заправки и его сожительница погибли при очистке цистерны

В Иркутской области два человека погибли при очистке цистерны на заправке

Фото: genproc.gov.ru

В Тайшете Иркутской области 42-летний директор автозаправочной станции и его 35-летняя сожительница погибли при проведении работ по очистке цистерны из-под бензина, сообщает Следственный комитет по региону.

СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Тайшетская межрайонная прокуратура поставила на контроль установление всех обстоятельств, а также ход и результаты расследования уголовного дела.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления сообщил, что, по предварительной информации, погибшие не использовали средства защиты дыхания и могли отравиться ядовитыми парами.

В конце мая в Волгоградской области три человека погибли и один пострадал от токсического отравления в результате чистки уличного септика. В прокуратуре сообщали, что отравление могло произойти парами серной кислоты. СК возбудил уголовное дело по ч.3 ст.109 УК (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).