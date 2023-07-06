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Из-за пожара в Уральском институте кардиологии эвакуировали 200 человек

В Екатеринбурге произошел пожар в Уральском институте кардиологии
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Пожар произошел в Уральском институте кардиологии в Екатеринбурге, эвакуировались 285 человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области.

Пожар произошел на площади 20 кв. м. 285 человек эвакуировались самостоятельно. Из них 165 человек — пациенты. Информации о пострадавших не поступало.

В тушении пожара принимают участие 42 человека и 13 единиц техники.

«В 8:45 пожар был локализован. В 9:26 пожарные ликвидировали открытое горение», — говорится в сообщении.

Накануне пожар на площади 3 500 кв. м произошел в Санкт-Петербурге на складе ООО «Старт» по улице Салова во Фрунзенском районе. В тушении пожара принимали участие 95 человек и 28 единиц техники. Информации о пострадавших не было.

Теги
Екатеринбург Пожар Свердловская область МЧС

Встреча с
Игорем Шуваловым

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