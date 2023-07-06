В Госдуме предложили наказывать за пропаганду жестокости к животным

«Известия»: в КоАП может появиться статья за пропаганду жестокого обращения с животными

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В КоАП может появиться статья «Пропаганда жестокого обращения с животными», которой предлагается ввести отдельное наказание за демонстрацию насилия над питомцами. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на проект закона.

Законопроект разработан в комитете Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. Депутаты предлагают штрафовать за призывы к жесткому обращению с животными на сумму от 5 тыс. до 30 тыс. руб. с конфискацией предмета административного правонарушения либо наказывать арестом на срок до 15 суток с изъятием питомца.

При этом для должностных лиц наказание будет несколько иное. Их за это хотят штрафовать на суммы от 10 тыс. до 15 тыс. руб., а юрлиц — от 50 тыс. до 100 тыс. руб. и тоже — с лишением животного.

Отдельное наказание будет введено за изготовление и распространение материалов, пропагандирующих жестокое обращение. За это гражданам будет грозить штраф от 10 тыс. до 20 тыс. руб. с лишением питомца, должностным лицам — от 15 тыс. до 25 тыс. руб., предпринимателям — от 20 тыс. до 50 тыс. руб., юрлицам — от 50 тыс. 100 тыс. руб.

Говоря о необходимости данного закона, автор законопроекта, первый зампред комитета Госдумы, координатор федерального проекта «Единой России» «Защита животного мира» Владимир Бурматов привел в пример догхантерство. «В социальных сетях существуют группы, паблики, которые координируют и пропагандируют деятельность, связанную с массовым убийством животных. За само это преступление есть наказание в УК — до пяти лет лишения свободы. Однако пропаганда этого сегодня никак не пресекается», — заявил депутат.

При этом еще в мае этого года Госдума приняла закон, вводящий наказание за нарушения норм обращения с животными, повлекшие вред жизни или здоровья граждан. На владельца животного, которое покусало другого гражданина или повредило чужое имущество, может быть наложен штраф до 200 тыс. руб.

За жестокое обращение с животными для граждан ввели штраф до 15 тыс. руб., для юрлиц — до 100 тыс. руб. За ненадлежащее обращение с бездомными животными россиянам грозит предупреждение или штраф до 5 тыс. руб., должностным лицам — до 15 тыс. руб., юридическим лицам — до 50 тыс. руб. Автором майских законов также является Владимир Бурматов.