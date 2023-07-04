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Минобороны заявило об ударе вертолетов по технике ВСУ под Красным Лиманом

Минобороны: российские вертолеты уничтожили бронетехнику ВСУ под Красным Лиманом

Экипажи российских вертолетов Ка-52 Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, передает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.

Удары по технике наносили при помощи авиационного противотанкового ракетного комплекса «Вихрь — М».

«Действуя в составе боевых пар, летчики Ка-52 и Ми-28Н на предельно малой высоте выполнили скрытые заходы на цель, поразив наземные объекты противника управляемыми и неуправляемыми снарядами», — сообщили в ведомстве.

Среди уничтоженной техники были в основном танки иностранного производства, а также боевые машины пехоты, из западных стран, уточнили в Минобороны.

Как сообщил агентству начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук, российские истребители-бомбардировщики Су-34 также поразили три пункта временной дислокации и один опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении с помощью управляемых авиационных бомб.

Также, по словам Савчука, экипаж тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» уничтожил опорный пункт ВСУ, применив термобарический снаряд. Близ населенных пунктов Ямполовка, Торское и Серебрянского лесничества артиллерия нанесла удары по украинским войскам в ходе перемещения вместе с техникой. Противник понес потери, подытожил Савчук.

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Минобороны заявило об ударе вертолетов по технике ВСУ под Красным Лиманом
Минобороны заявило об ударе вертолетов по технике ВСУ под Красным Лиманом

Теги
Минобороны Ка-52 ВСУ Украина Красный Лиман
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