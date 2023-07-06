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РЖД запустили маршруты на юг с более дешевыми билетами

РЖД в связи повышенным спросом запустили маршруты на юг с билетами по более низким ценам

РЖД в связи с повышенным спросом на поездки на юг запустили маршруты с билетами по более низким ценам, сообщил заместитель генерального директора компании Дмитрий Пегов в интервью «РИА Новости».

По его словам, РЖД вывели на линии не только все действующие пассажирские вагоны, но и старые, но соответствующие всем требованиям и нормам безопасности немецкие вагоны «Аммендорф». «В таких вагонах всегда продаются билеты по другому тарифу — цена ниже», — рассказал Пегов.

С 1 июня на поездах РЖД начала действовать скидка 50% для детей от 10 до 17 лет включительно. Ездить по льготному тарифу им можно до 31 августа. Скидка предоставляется при оформлении поездки в плацкартных и общих вагонах скорых и пассажирских поездов, в ряде «Ласточек» и двухэтажных купейных вагонах.

«Скидка 50% предоставляется только от стоимости проезда, плата за пользование комплектом постельного белья взимается в полном объеме. Скидка не предоставляется в скоростных и высокоскоростных поездах», — уточнили в РЖД.
 

Теги
РЖД билеты на поезд

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