Начала действовать скидка 50% на поездки детей от 10 до 17 лет на поездах

Для детей от 10 до 17 лет ввели скидку 50% на поезда

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

На поездах РЖД с 1 июня начала действовать скидка 50% для детей от 10 до 17 лет включительно. Ездить по льготному тарифу они смогут до 31 августа, говорится в сообщении компании.

Скидка предоставляется при оформлении поездки в плацкартных и общих вагонах скорых и пассажирских поездов, в ряде «Ласточек» и двухэтажных купейных вагонах.

«Скидка 50% предоставляется только от стоимости проезда, плата за пользование комплектом постельного белья взимается в полном объеме. Скидка не предоставляется в скоростных и высокоскоростных поездах», — отмечается на сайте РЖД.

При посадке на поезд ребенок обязан предоставить билет и документ, удостоверяющий личность. Дети в возрасте до 14 лет могут предоставить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.

В феврале РЖД сократили до 45 дней глубину продаж билетов на ряд поездов из-за проведения масштабных работ по реконструкции железнодорожной инфраструктуры в Центральном транспортном узле. «Изменения коснутся поездов, курсирующих в сообщении с Москвой, Санкт-Петербургом, некоторыми городами Краснодарского края, Приволжья, Урала, Северного Кавказа», — сообщали в компании. Все изменения в маршрутах начали действовать с 17 мая.