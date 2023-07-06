Ракета Ariane 5 вывела на орбиту спутники Франции и Германии

Ракету Ariane 5 запустили на орбиту с французским военным спутником и немецким аппаратом

Компания Arianespace запустила ракету Ariane 5 со спутником Syracuse 4B для Министерства обороны Франции и спутником Heinrich Hertz для правительства Германии, сообщается на сайте компании.

Запуск произошел 5 июля 2023 года в 19:00 по местному времени (6 июля в 01:00 мск) с европейского космодрома Куру во Французской Гвиане. Планировалось, что ракету запустят в ночь на среду, но пуск перенесли из-за непогоды. Гендиректор Arianespace Стефан Исраэль отметил, что эта 117-я и последняя миссия Ariane 5.

Немецкий аппарат Heinrich Hertz является частью телекоммуникационной спутниковой миссии, которая будет использоваться для проведения исследований и тестирования новых технологий и телекоммуникационных сценариев.

Спутник Syracuse 4B позволит французским вооруженным силам оставаться на связи с командным центром во время операций на море, в воздухе и на суше.

В конце мая произошел запуск российской ракеты-носителя «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» и первым радиолокационным спутником «Кондор-ФКА» № 1, который может получать снимки поверхности Земли круглосуточно и при любой погоде. Запуск второго спутника «Кондор-ФКА» запланирован на 2024 год.

Серию малых спутников дистанционного зондирования Земли «Кондор» разработало НПО машиностроения в интересах российских Воздушно-космических сил (ВКС). Аппараты предназначены для картографирования поверхности Земли, проведения экологического мониторинга и разведки природных ресурсов.