Ракета «Союз-2.1а» запустила первый радиолокационный спутник «Кондор-ФКА»

Ракета-носитель Ракета «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» и первым радиолокационным спутником «Кондор-ФКА» № 1, который может получать снимки поверхности Земли круглосуточно и при любой погоде, стартовала с космодрома «Восточный» в Амурской области. Об этом сообщила пресс-служба «Роскосмоса».

Ракета стартовала с площадки 1С около 00:14 мск 27 мая.«Носитель отработал штатно, разгонный блок отделился от третьей ступени ракеты и в настоящее время выводит космический аппарат на заданную орбиту», — сообщили в госкорпорации. Ожидается, что выведение аппарата на целевую орбиту займет 1 час 5 минут.

Серию малых спутников дистанционного зондирования Земли разработало «НПО машиностроения» в интересах российских Воздушно-космических сил (ВКС). Аппараты предназначены для картографирования поверхности Земли, проведения экологического мониторинга и разведки природных ресурсов. «Кондор-ФКА» № 1 — это первый радиолокационный спутник гражданского назначения. Он предназначен для радиолокационного дистанционного зондирования Земли в любых погодных условиях. Спутник может вести мониторинг круглосуточно. В частности, он будет отслеживать ситуацию в российской Арктике и передавать данные о толщине льда на всем протяжении Северного морского пути.

Запуск второго спутника «Кондор-ФКА» запланирован на 2024 год. В 2029-2030 годах планируется запустить еще два таких аппарата.