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Как в России снизилось число находящихся за чертой бедности. Инфографика

Росстат: за чертой бедности в России в 2022 году находились 9,8% россиян

В России за чертой бедности находятся 14,3 млн человек, это 9,8% населения. По сравнению с первоначальной оценкой Росстата это на 1 млн человек меньше. Число малоимущих в России, таким образом, достигло исторического минимума в современной истории с 1992 года.

При определении уровня бедности Росстат применяет параметр «граница бедности», введенный в конце 2021 года. Он соответствует значению стоимости потребительской корзины в четвертом квартале 2020 года (так называемой базовой границы бедности), умноженной на индекс потребительских цен за истекший период к четвертому кварталу 2020 года.

До 2021 года в качестве критерия границы бедности использовался показатель величины прожиточного минимума, базирующийся на стоимости потребительской корзины на соответствующий момент времени с учетом обязательных платежей и сборов.

Как в России снизилось число находящихся за чертой бедности. Инфографика

Как в России снизилось число находящихся за чертой бедности. Инфографика

Авторы
Теги
Анастасия Санникова, Екатерина Виноградова
Росстат россияне бедность
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