Гладков призвал не допустить появления серых зон в приграничных районах

Вячеслав Гладков (Фото: vvgladkov / Telegram)

Российские власти намерены восстанавливать разрушенные дома в Белгородской области, несмотря на обстрелы, иначе в регионе образуется серая зона. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, общаясь с гражданами в ходе прямой линии.

«Если не будем восстанавливать, значит, наши враги добьются той цели, которую преследуют: вытеснить с нашей территории, испугать, чтобы мы бросили свою родную землю, свои дома и ушли с территории. И создать серую зону. Мы не можем и не допустим этого», — сказал Гладков.

Он добавил, что власти ведут статистику в том числе по количеству повторных разрушений. Только в 2022 году, по словам Гладкова, в результате обстрелов пострадало более 3,5 тыс. домов и квартир. Также зарегистрировано порядка 30 повторных разрушений или попаданий.

Населенные пункты Белгородской области и других регионов, граничащих с Украиной, регулярно попадают под обстрелы с начала военной операции. Гладков в начале июля оценил расходы на восстановление предприятий, жилья и социальных объектов в Белгородской области после обстрелов в 20 млрд руб.

Согласно текущим данным, по словам губернатора, пять многоквартирных домов разрушены полностью. Также разрушен 81 частный дом, а еще более 1200 домов и квартир требуют ремонта.

При этом Гладков регулярно ездит с проверками в населенные пункты, где идут восстановительные работы. 4 июля губернатор уволил своего заместителя Константина Полежаева за некачественную организацию работ по восстановлению жилья в Шебекино и Новой Таволжанке. Полежаев, как утверждал Гладков, систематически не выполнял свои обязанности. Глава региона пообещал «жесткий контроль» за соблюдением сроков и качества работ.