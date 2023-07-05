Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 6 июля
EUR ЦБ: 98,41 (+0,68) Инвестиции, 16:06 Курс доллара на 6 июля
USD ЦБ: 90,34 (+0,79) Инвестиции, 16:06
Посол Грузии в Киеве покинет Украину по требованию Зеленского 6 июля Политика, 23:22
Грете Тунберг предъявили обвинение в неповиновении полиции Общество, 22:53
Истории развития популярных пабликов РБК и ВКонтакте, 22:46
Насколько серьезно погромы во Франции ослабили позиции Макрона Политика, 22:26
Гладков призвал не допустить появления серых зон в приграничных районах Политика, 22:23
Россиянка в 16 лет выиграла дебютный матч на Уимблдоне Спорт, 22:19
В Чечне завели дело после нападения на журналистку Милашину Политика, 22:04
РБК Диалоги с Игорем Шуваловым
Как формируется новый баланс интересов государства и бизнеса
Оставить заявку
Заряд будущего: пять причин хотеть электромобиль РБК и Evolute, 22:00
В Макеевке нефтебаза загорелась после обстрела Политика, 21:51
У Милашиной диагностировали черепно-мозговую травму, переломы и ушибы Политика, 21:46
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:45
Джокович вышел в третий круг Уимблдона Спорт, 21:43
На рэпера Kizaru завели административное дело о пропаганде наркотиков Общество, 21:25
ОПЕК опровергла приглашение Азербайджана стать ее членом Экономика, 21:16

Встреча с
Игорем Шуваловым

Партнерство бизнеса и власти — это реально?

Есть ли в России длинные деньги?

На каких принципах инвестирует ВЭБ?

Экономика предложения — что это значит для России?
Подать заявку
Военная операция на Украине ,  
0 

Гладков призвал не допустить появления серых зон в приграничных районах

Гладков: власти должны не допустить появления серых зон в обстреливаемых районах
Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков (Фото: vvgladkov / Telegram)

Российские власти намерены восстанавливать разрушенные дома в Белгородской области, несмотря на обстрелы, иначе в регионе образуется серая зона. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, общаясь с гражданами в ходе прямой линии.

«Если не будем восстанавливать, значит, наши враги добьются той цели, которую преследуют: вытеснить с нашей территории, испугать, чтобы мы бросили свою родную землю, свои дома и ушли с территории. И создать серую зону. Мы не можем и не допустим этого», — сказал Гладков.

Он добавил, что власти ведут статистику в том числе по количеству повторных разрушений. Только в 2022 году, по словам Гладкова, в результате обстрелов пострадало более 3,5 тыс. домов и квартир. Также зарегистрировано порядка 30 повторных разрушений или попаданий.

Населенные пункты Белгородской области и других регионов, граничащих с Украиной, регулярно попадают под обстрелы с начала военной операции. Гладков в начале июля оценил расходы на восстановление предприятий, жилья и социальных объектов в Белгородской области после обстрелов в 20 млрд руб.

Согласно текущим данным, по словам губернатора, пять многоквартирных домов разрушены полностью. Также разрушен 81 частный дом, а еще более 1200 домов и квартир требуют ремонта.

При этом Гладков регулярно ездит с проверками в населенные пункты, где идут восстановительные работы. 4 июля губернатор уволил своего заместителя Константина Полежаева за некачественную организацию работ по восстановлению жилья в Шебекино и Новой Таволжанке. Полежаев, как утверждал Гладков, систематически не выполнял свои обязанности. Глава региона пообещал «жесткий контроль» за соблюдением сроков и качества работ.

Читайте на РБК Pro
«Вытеснить Sony из бизнеса»: что мы узнали из суда Microsoft против FTC
Муж постоянно в компьютерных играх. Как сохранить отношения
Валюта БРИКС: есть ли у нее будущее и шансы побороться с долларом
Как соцсеть для зумеров с миллионами ботов достигла стоимости $1 млрд

Гладков призвал не допустить появления серых зон в приграничных районах
Гладков призвал не допустить появления серых зон в приграничных районах

Теги
Персоны
Вячеслав Гладков Белгородская область восстановление региона капитальный ремонт обстрелы
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области

15 января 1969 года

Встреча с
Игорем Шуваловым

Партнерство бизнеса и власти — это реально?

Есть ли в России длинные деньги?

На каких принципах инвестирует ВЭБ?

Экономика предложения — что это значит для России?
Подать заявку
Материалы по теме
Гладков оценил восстановление Белгородской области в ₽20 млрд
Политика
Губернатор Гладков уволил заместителя из-за проблем с ремонтом в Шебекино
Политика
Гладков сообщил о 140 ударах по Белгородской области за сутки
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter