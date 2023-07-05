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На рэпера Kizaru завели административное дело о пропаганде наркотиков

На рэпера Kizaru завели дело о пропаганде наркотиков после проверки по запросу Мизулиной
Kizaru (Олег Нечипоренко)
Kizaru (Олег Нечипоренко) (Фото: hauntedfamily / VK)

Главное управление МВД по Санкт-Петербургу завело дело об админстративном правонарушении против рэпера Kizaru (настоящее имя — Олег Нечипоренко), его обвиняют в пропаганде наркотиков. Об этом сообщила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в телеграм-канале.

7 июня Мизулина заявила, что «Лига» направила обращения в МВД, Генпрокуратуру и Следственный комитет с просьбой провести проверку в отношении рэперов Kizaru, Кишлака и Big Baby Tape «в связи с пропагандой употребления наркотических веществ». 5 июля она сказала, что МВД инициировало такую проверку в отношении Kizaru.

Мизулина прикрепила к посту фотографию документа с ответом от МВД. В нем говорится, что 27 июня «в отношении рэп-исполнителя «Кизару» (Нечипоренко О. В.) <...> вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении». Ему вменяют совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП (пропаганда наркотиков с использованием интернета), сказано в документе. Для граждан по этой части статьи предусмотрен штраф на сумму до 30 тыс. руб.

В документе также указано, что МВД регионов принимает меры по недопущению популяризации наркотиков «в целях предотвращения возможной противоправной деятельности в ходе концертных выступлений» Kizaru, Кишлак и Big Baby Tape, запланированных на июнь—август. В частности, владельцам концертных площадок и организаторам мероприятий объявили предостережения. Некоторые концерты «перенесены на более поздние сроки в связи с пересмотром содержания репертуаров», отметили в МВД.

Нечипоренко с 2014 года проживает в Испании. В 2017 году в интервью изданию Афиша Daily он рассказал, что «бежал» из Санкт-Петербурга в Барселону, чтобы «не оказаться в тюрьме». Рэпер не скрывал, что торговал наркотиками. В 2016 году человека того же возраста и с такими же инициалами задержали в Испании по запросу России по делу о распространении наркотиков.

В марте 2022 года Нечипоренко опубликовал в Instagram (принадлежит запрещенной в России корпорации Meta, чья деятельность признана экстремистской) историю. В ней Kizaru сообщил, что был задержан Интерполом и провел четыре месяца в немецкой тюрьме.

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РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и обратился за комментарием к представителю Kizaru.

«Лига безопасного интернета» Мизулиной уже обращалась в правоохранительные органы с просьбой проверить творчество рэперов на предмет пропаганды наркотиков. Весной организация пожаловалась в Следственный комитет на композиции рэпера Scally Milano (Даниила Дмитриева). Впоследствии исполнитель убрал упоминания наркотиков из своих треков, а Мизулина отозвала обращение. Несмотря на это, МВД возбудило в отношении рэпера несколько административных дел и одно уголовное, в том числе о пропаганде наркотиков и дискредитации армии.

В мае замглавы МВД Игорь Зубов не исключил, что читающим рэп о наркотиках исполнителям с 2024 года будет грозить уголовная ответственность. С рэперами, которые исполняют песни на тему наркотиков, по словам Зубова, «придется проводить профилактические беседы на уровне административной ответственности». «Если они будут продолжать — будем сажать, куда деваться», — говорил замглавы МВД.

В конце марта правительство внесло в Госдуму законопроект, ужесточающий наказание за пропаганду наркотиков. Документ предусматривает наказание за пропаганду оборота и потребления наркотиков в Сети в виде штрафа в размере до 50 тыс. руб., обязательных или исправительных работ или лишения свободы на срок до двух лет. Мера будет грозить тем, кого ранее уже привлекали к административной или уголовной ответственности «за совершение предусмотренного настоящей статьей преступления». В законопроекте указано, что документ должен вступить в силу 1 января 2024 года. В мае Госдума одобрила его в первом чтении.

Теги
Екатерина Мизулина наркотики пропаганда наркотиков рэпер

Встреча с
Игорем Шуваловым

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