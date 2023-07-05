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В конгрессе США предложили военную операцию против наркокартелей Мексики

Конгрессмен Уолтц предложил США начать военную операцию против мексиканских наркокартелей
Майкл Уолтц
Майкл Уолтц (Фото: Riccardo Savi / Getty Images)

США стоит начать военную операцию по борьбе с мексиканскими наркокартелями, заявил член палаты представителей конгресса США Майк Вальц. Его слова приводит газета The Wall Street Journal.

Санкция властей на применение силы против картелей даст военным возможность следить за их деятельностью, используя самые современные дроны, и нарушать цепочки поставок, считает Вальц.

«Я отвергаю <…> позицию некоторых республиканцев, которые хотят объявить войну Мексике, когда мы говорим о вторжении в Мексику — это поверхностный подход», — заявил он, назвав предложенную им стратегию «более тонкой».

В ответ на вопрос о том, должны ли Соединенные Штаты «бомбить» мексиканские наркокартели, Вальц сказал: «Это не первое, что я бы сделал».

В январе Вальц совместно с еще одним республиканцем, представителем штата Техас в нижней палате конгресса Дэном Креншоу представил законопроект с требованием разрешения на использование военной силы, чтобы «перевести [США] в войну с картелями». В разговоре с Politico Вальц заявил, что американские власти должны относиться к этим организациям «больше как к ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация. — РБК), чем как к мафии».

США неоднократно договаривались с Мексикой об усилении борьбы с оборотом наркотиков. В частности, речь шла о борьбе с мексиканскими наркокартелями Синалоа и Нового поколения Халиско. Синалоа — один из крупнейших картелей в Мексике, один из его основателей, Хоакин Гусман по кличке Коротышка, отбывает пожизненное заключение в США. Халиско — появившийся в 2000-х картель, борющийся за влияние с Синалоа.

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Теги
Мексика Конгресс США наркотики наркокартели

Встреча с
Игорем Шуваловым

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Экономика предложения — что это значит для России?
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