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Мексика пообещала США бороться с наркокартелем Коротышки

Мексика и США договорились усилить борьбу с трафиком фентанила и бороться с картелями

Мексика и США договорились усилить борьбу с незаконным оборотом фентанила, а также мексиканскими наркокартелями Синалоа и Нового поколения Халиско, сообщает Reuters. Договоренность была достигнута после встречи должностных лиц обеих стран в Вашингтоне. Синалоа — один из крупнейших картелей в Мексике, один из его основателей, Хоакин Гусман по кличке Коротышка, отбывает пожизненное заключение в США. Халиско — появившийся в 2000-х картель, борющийся за влияние с Синалоа.

Мексиканская делегация обязалась повысить уровень контроля за провозом химических веществ как по морю, так и по суше и создать специальное подразделение прокуратуры, которое будет заниматься расследованиями незаконного оборота синтетических опиоидов, передает El País.

Как пишет Forbes México, члены правительств двух стран также объявили, что они начнут кампанию по повышению осведомленности об опасности фентанила и создадут группу экспертов, специализирующихся на кампаниях по предотвращению передозировок.

Politico узнало, что среди высокопоставленных членов Республиканской партии США растет популярность идеи о военном ответе на идущий со стороны Мексики наркотрафик, включая поток фентанила. Издание напоминает, что бывший президент Дональд Трамп в последние недели в своих выступлениях говорил о возможной отправке спецназа или переходу к кибервойне против лидеров картелей, он допускал такое развитие событий в случае переизбрания в 2024 году.

Конгрессмены-республиканцы Дэн Креншоу и Майк Вальц предложили законопроект, который требовал разрешения на использование силы, чтобы «перевести нас в войну с картелями». Вальц считает, что следовало бы относиться к этим организациям «больше как к ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация. — РБК), чем как к мафии».

Сенатор-республиканец Том Коттон заявил, что готов одобрить введение американских войск в Мексику для борьбы с наркокартелями даже без разрешения соседнего государства, а группа конгрессменов от обеих палат предложила признать некоторые картели в качестве террористических организаций.

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Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выступает против любого военного вмешательства Соединенных Штатов. «Помимо того, что это безответственно, это еще и оскорбляет народ страны», — говорил он в марте.

По данным Национального института по вопросам злоупотребления наркотиками США, в 2021 году от передозировки синтетическими опиоидами, а именно фентанилом, умерли почти 71 тыс. американцев. Управление по борьбе с наркотиками США заявило, что в 2022 году в США было изъято 379 млн потенциально смертельных доз фентанила. По данным ведомства, большая часть партий вещества попадает в страну из Мексики.

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