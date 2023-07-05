Минюст внес Всемирный фонд природы в список нежелательных организаций

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Минюст России включил Всемирный фонд природы (World Wildlife Fund, WWF, признан иноагентом) в перечень нежелательных организаций после соответствующего решения Генпрокуратуры.

Генпрокуратура признала WWF нежелательным 21 июня. В ведомстве утверждали, что фонд использует природоохранную деятельность «для реализации проектов, которые формируют угрозы безопасности в экономической сфере».

В частности, организация пыталась препятствовать «реализации политического курса страны по промышленному освоению Арктики, природных ресурсов на приарктических территориях», считают в прокуратуре. Фонд сформировал сеть «подконтрольных некоммерческих организаций для сбора информации об экологии в контексте крупных промышленных комплексов», а также готовил оценки «тенденциозного характера, направленные на сковывание экономического развития» России, заявили в ведомстве.

WWF оказывал материальную и методическую поддержку организациям-иноагентам, члены которых привлекались к ответственности за участие в несогласованных акциях, «что свидетельствует о вмешательстве во внутренние дела» России, добавили в Генпрокуратуре.

В марте фонд признали иноагентом. Минюст пояснил, что организация получала поддержку от иностранных источников. WWF назвал решение необоснованным.

В мае нежелательной в России была признана другая международная природоохранная организация — Greenpeace. По версии прокуратуры, она финансировала деятельность иноагентов и занималась антироссийской пропагандой.