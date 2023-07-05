Министр транспорта Белоруссии умер в возрасте 46 лет

В возрасте 46 лет умер министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко

Алексей Авраменко (Фото: Mintransbelarus / Telegram)

В возрасте 46 лет умер министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко, сообщило ведомство. Причина смерти не уточняется.

Алексей Авраменко родился в 1977 году в Минске. Закончил Белорусскую государственную политехническую академию и Академию управления при президенте Республики Беларусь. В разные годы работал мастером дорожно-строительного управления Строительно-монтажного треста № 8, главным специалистом отдела содержания дорожной сети при Министерстве транспорта.

С 2006 по 2013 год работал в должности главного специалиста, замначальника и начальника управления транспорта, связи и информатизации аппарата Совета министров. Затем был назначен заместителем главы Минтранса, а после стал первым заместителем министра. Должность главы министерства он занял в 2019 году.

Авраменко стал третьим высокопоставленным белорусским чиновником, умершим за последний год. В ноябре 2022-го скончался министр иностранных дел Владимир Макей, 2 апреля этого года — заместитель министра экономики республики Сергей Митянский.