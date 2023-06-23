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На Камчатке началось извержение Ключевской сопки

На Камчатке началось извержение стратовулкана Ключевская сопка

Извержение вулкана Ключевская сопка началось на востоке Камчатки, сообщает Камчатская группа наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения (ДВО) РАН.

Извержение, по информации KVERT, продолжается с 23:23 22 июня по местному времени (14:23 мск).

«Продолжается умеренное эксплозивное извержение вулкана. Аэрозольные шлейфы с некоторым количеством пепла могут возникнуть в любое время. Продолжающаяся деятельность может повлиять на низколетящие самолеты», — сказано в сообщении.

Вулкану присвоили «желтый» повышенный код опасности для авиации, так как выбросов пепла не наблюдается. Он означает повышенную активность вулкана.

Как пояснила ТАСС руководитель KVERT, ведущий научный сотрудник Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Ольга Гирина, «пока такое извержение никому не опасно: ни населению, ни авиации». Ближайший к вулкану населенный пункт — поселок Ключи — находится в 30 км к северу от кратера.

Ключевская сопка — действующий стратовулкан в восточной части Камчатки. Это самый высокий активный вулкан в Евразии. Высота вулкана составляет 4 тыс. 750 м, возраст — около 7 тыс. лет. В последний раз Ключевская сопка извергалась в ноябре 2022 года, следует из данных KVERT.

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Теги
вулкан извержение вулкана Камчатка Ключевская сопка
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