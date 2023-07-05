В Госдуме предложили увеличить штрафы за недопуск газовщиков в квартиру

Правительство планирует в пять раз увеличить штраф за недопуск в квартиру газовщиков и специалистов по обслуживанию вентиляционных и дымовых каналов — до 10 тыс. руб. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на копию официального отзыва кабинета министров на законопроект, поданный группой сенаторов.

Сейчас штрафы за недопуск в квартиру специалистов для проверки газового оборудования составляют от 1 до 2 тыс. руб. Для должностных лиц максимальный штраф при принятии законопроекта возрастет до 100 тыс. руб., для юрлиц — до 500 тыс. руб.

Авторы документа считают, что принятие законопроекта должно сократить число аварий, связанных с бытовым газом. При этом глава Гильдии инженеров газового оборудования Станислав Митюшин отметил в разговоре с «Известиями», что случаи сознательного недопуска газовщиков составляют лишь около 1,5%. В основном газовщики не могут попасть в квартиру по причине отсутствия дома жильца, когда он находится в отпуске, в больнице или в командировке.

В декабре 2022 года председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов рассказал РБК, что россиян обяжут заключать договоры на обслуживание газового оборудования с организацией, которая сотрудничает с управляющей компанией. Этот документ вводит принцип «один дом — одна обслуживающая организация».

Инициатива штрафовать за недопуск специалистов по ремонту и диагностике газового оборудования появилась еще в 2021 году: тогда такой проект закона разработал глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. Он предложил штрафовать граждан от 5 до 10 тыс. руб. за подобное нарушение, а также тех, кто поменял в доме газовое оборудование и не сообщил об этом поставщику газа.