Собянин рассказал об импортозамещении газового оборудования в Москве

Сергей Собянин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Программа по развитию собственного производства в московском газовом секторе была запущена в 2017 году, и к сегодняшнему дню более 91% компонентов продукции АО «Мосгаз» полностью производятся в России, в том числе на собственных мощностях компании. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, отечественные разработки помогли московскому газовому сектору стать независимым от импорта. Так, в «Моспромгазе» с особым акцентом на экологическую безопасность организовали полный цикл производства большей части необходимого оборудования и материалов. Там выпускается газовая арматура, газораспределительные приборы, а также шкафы автоматики и управления для систем газораспределения и теплоснабжения.

Газораспределительные пункты города постоянно модернизируют. Специалисты меняют старое оборудование на новое, инновационное. Только за 2022 год произведено 33 пункта редуцирования газа. По плану столичных властей, с 2023 по 2030 год будет реконструировано еще около 100 газораспределительных пунктов.