В Харьковской области прозвучали взрывы через час после объявления воздушной тревоги

В пригороде Харькова прозвучали два взрыва, сообщило издание «Суспiльне» в своем телеграм-канале.

За час до этого в регионе объявили воздушную тревогу. К 3:00 сигналы тревоги прекратились. Издание «Зеркало недели» сообщало о работе ПВО в Харькове.

22 июня в Харькове и Кривом Роге через несколько минут после объявления воздушной тревоги раздались взрывы. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях, а штаб ВВС Украины объявил об угрозе применения баллистического оружия.

С середины осени 2022 года российские военные начали наносить удары по объектам военного управления и энергетической системы Украины. Президент России Владимир Путин называл эти действия ответом на взрыв на Крымском мосту. Киев отрицает свою причастность к этому инциденту.