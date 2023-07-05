Число пострадавших после обстрела Макеевки увеличилось до 36

Число пострадавших после ударов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по жилым кварталам и больничному комплексу в Макеевке в ДНР возросло до 46. Об этом сообщил Совместный центр контроля и координации (СЦКК) в республике.

«Ранения различной степени тяжести получили 36 гражданских лиц, в том числе дети: девочка 2021 года рождения и мальчик 2016 года рождения», — говорится в сообщении центра. Позже в СЦКК добавили, что за сутки от обстрелов со стороны ВСУ пострадали 46 человек в Петровском и Буденновском районах Донецка, Александровке, Червоногвардейском районе Макеевки и Новопетриковке. В представительстве уточнили, что данные о последствиях обстрела Макеевки продолжают поступать.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что в ходе ударов ВСУ по Червоногвардейскому району пострадали 25 человек. В СЦКК добавили, что за сутки погибли три мирных жителя в Петровском районе Донецка и в Макеевке после обстрела. ТАСС со ссылкой на мэра города Владислава Ключарова сообщал, что в Червоногвардейском районе погиб один человек.

Удар по Макеевке, восточному пригороду Донецка, произошел вечером 4 июля. В городе повреждены по крайней мере девять учреждений здравоохранения ДНР, а также жилые дома. СЦКК сообщал, что по Червоногвардейскому району дважды выпустили по пять снарядов калибром 155 мм и два снаряда из реактивной системы залпового огня. Всего за сутки, по данным центра, на донецком направлении ВСУ совершили 36 обстрелов из РСЗО.