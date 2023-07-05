Пушилин заявил о 25 раненых после обстрела ВСУ Макеевки

Пушилин заявил о 25 раненых после обстрела ВСУ больницы и жилых домов в Макеевке

В результате обстрела Макеевки с украинской стороны вечером 4 июля пострадали 25 человек, в том числе два ребенка. В городе повреждены дома, больница, школа и детсад, уточнил Пушилин

Последствия обстрела Макеевки (Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС)

В Макеевке в ходе ударов ВСУ по жилым кварталам и больничному комплексу Червоногвардейского района пострадали 25 человек, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в телеграм-канале.

«На данный момент известно о 25 пострадавших, в том числе ранены два ребенка: девочка 2 года 9 мес. и мальчик 7 лет. Всем оказывается необходимая медицинская помощь», — указал он.

ТАСС со ссылкой на мэра города Владислава Ключарова пишет об одном погибшем.

Повреждены несколько многоквартирных жилых домов, больница, школа и детский сад, уточнил Пушилин. Донецкое агентство новостей со ссылкой на Ключарова сообщало о повреждении здания районной администрации.

Взрыв в Макеевке произошел вечером 4 июля. Пушилин сообщил, что взрывная волна ощущалась и в Донецке (Макеевка — его восточный пригород). Петровский район Донецка тоже был под обстрелом, там, по данным Пушилина, погибли два человека.

Совместный центр контроля и координации (СЦКК) ДНР сообщил, что по Червоногвардейскому району Макеевки дважды выпустили по пять снарядов калибром 155 мм, также по городу ударили два снаряда из реактивной системы залпового огня (РСЗО).

По Донецку этим вечером, по подсчетам СЦКК, было нанесено более десятка ударов 155-мм снарядами и из РСЗО. Мэр города Алексей Кулемзин указал, что всего за 4 июля по Донецку нанесли около 25 ударов, помимо двух погибших — мужчины и женщины, пострадали три человека, среди них девочка 2017 года рождения.