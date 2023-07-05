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Пушилин заявил о 25 раненых после обстрела ВСУ Макеевки

Пушилин заявил о 25 раненых после обстрела ВСУ больницы и жилых домов в Макеевке
В результате обстрела Макеевки с украинской стороны вечером 4 июля пострадали 25 человек, в том числе два ребенка. В городе повреждены дома, больница, школа и детсад, уточнил Пушилин
Последствия обстрела Макеевки
Последствия обстрела Макеевки (Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС)

В Макеевке в ходе ударов ВСУ по жилым кварталам и больничному комплексу Червоногвардейского района пострадали 25 человек, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в телеграм-канале.

«На данный момент известно о 25 пострадавших, в том числе ранены два ребенка: девочка 2 года 9 мес. и мальчик 7 лет. Всем оказывается необходимая медицинская помощь», — указал он.

ТАСС со ссылкой на мэра города Владислава Ключарова пишет об одном погибшем.

Повреждены несколько многоквартирных жилых домов, больница, школа и детский сад, уточнил Пушилин. Донецкое агентство новостей со ссылкой на Ключарова сообщало о повреждении здания районной администрации.

Взрыв в Макеевке произошел вечером 4 июля. Пушилин сообщил, что взрывная волна ощущалась и в Донецке (Макеевка — его восточный пригород). Петровский район Донецка тоже был под обстрелом, там, по данным Пушилина, погибли два человека.

Совместный центр контроля и координации (СЦКК) ДНР сообщил, что по Червоногвардейскому району Макеевки дважды выпустили по пять снарядов калибром 155 мм, также по городу ударили два снаряда из реактивной системы залпового огня (РСЗО).

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По Донецку этим вечером, по подсчетам СЦКК, было нанесено более десятка ударов 155-мм снарядами и из РСЗО. Мэр города Алексей Кулемзин указал, что всего за 4 июля по Донецку нанесли около 25 ударов, помимо двух погибших — мужчины и женщины, пострадали три человека, среди них девочка 2017 года рождения.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Макеевка ДНР обстрел Денис Пушилин

Встреча с
Игорем Шуваловым

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На каких принципах инвестирует ВЭБ?

Экономика предложения — что это значит для России?
Подать заявку
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