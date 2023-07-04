В Макеевке и Донецке прозвучали взрывы

В Макеевке и Донецке в ДНР прозвучали взрывы

По данным властей, за 4 июля Донецк уже 24 раза подвергался обстрелам

Video

В Макеевке в ДНР произошли взрывы, видны клубы черного дыма, передает Донецкое агентство новостей. Агентства ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на корреспондентов сообщили о звуке мощного взрыва, слышном в городе, а также в Донецке.

Мэр Макеевки Владислав Ключаров рассказал, что в городе повреждены здание районной администрации и несколько домов.

За несколько часов до этого со ссылкой на Совместный центр контроля и координации ДАН сообщало, что ВСУ выпустили по городу около десятка снарядов из реактивной системы залпового огня. По его данным, при обстреле Червоногвардейского района на западе города пострадали три человека.

Совместный центр контроля и координации ДНР за 4 июля четыре раза фиксировал обстрелы Макеевки снарядами из артиллерии калибра 155-мм, а также из РСЗО. Глава ДНР Денис Пушилин сообщал в телеграм-канале, что в результате обстрелов Петровского района Донецка 4 июля погибли два человека. Пострадали в Донецке, Макеевке и Александровке восемь человек. Повреждены три жилых дома и три объекта гражданской инфраструктуры.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин уточнил, что за 4 июля Донецк 24 раза подвергался обстрелам.