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Посол рассказал о планах России на восстановление плантаций на Кубе

Посол России Коронелли: Россия может помочь восстановить сахарные плантации на Кубе
Виктор Коронелли
Виктор Коронелли (Фото: МИД России)

Российские компании могут принять участие в восстановлении плантаций сахарного тростника на Кубе, сообщил ТАСС чрезвычайный и полномочный посол России на Кубе Виктор Коронелли.

«Пока все в стадии обсуждения. Но речь идет о том, что два наших крупных агрохолдинга заинтересованы в работе здесь по восстановлению плантаций сахарного тростника и заводов по его переработке», — сказал он и отметил, что в силу дефицита удобрений, ураганов и наводнений на Кубе упало производство сахарного тростника. «А сахарный тростник — это ром», — подчеркнул посол. Россия также может поставить оборудование для этой отрасли, сообщил Коронелли.

В России заинтересованы и в кубинском авторынке. «Наши производители заинтересованы, но посольство в этих переговорах не участвует. Это не наша зона ответственности. Переговоры ведутся», — сказал он. Посол добавил, что на Кубе уже используются машины «Камаз» и Lada, среди которых Vesta, Granta и Niva. По словам Коронелли, российские машины востребованы на Кубе.

Представитель АвтоВАЗа подтвердил РБК, что ведутся постоянные переговоры с потенциальными иностранными импортерами, в том числе и на Кубе. Возможные детали могут появиться только по достижению договоренностей, отметил он.

Кроме того, Россия принимает участие в ремонте самолета Ил-96, который используется для официальных перелетов президента Кубы Мигель Диас-Канель. «Он отсюда ушел на ремонт в Воронеж, сейчас завершаются ремонтные работы, в ближайшее время, я думаю, он будет возвращен кубинской стороне», — сказал посол.

В середине июня президент России Владимир Путин встретился с кубинским премьером Мануэлем Марреро в Москве. Российский президент пообещал Кубе помощь России в борьбе с санкциями, которые действуют против страны с 1960 года. Марреро, в свою очередь, подчеркнул, что Куба выступает против западных санкций в отношении Москвы и не поддерживает стремление Запада изолировать Россию в международных организациях.

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Теги
Куба машины легковые автомобили автопром

Встреча с
Игорем Шуваловым

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