Медведев предложил передать армии конфискованную у браконьеров технику

Ранее в телеграм-канале военных корреспондентов появилось обращение к главам ряда регионов с просьбой передать армии конфискованные у браконьеров лодки. Глава Дагестана и губернатор Астраханской области поддержали инициативу

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил передать конфискованную у браконьеров и контрабандистов технику на нужды военной операции на Украине. Об этом он сказал на совещании по вопросам доукомплектования Вооруженных сил страны контрактниками.

«Я получаю информацию, об этом пишут, журналисты высказываются, военкоры о том, что в различных регионах нашей страны находится много конфиската у браконьеров, контрабандистов и других нарушителей. И это техника, которая может быть использована в зоне военной операции. Это и быстроходные катера, и автомобили, гусеничная и иная техника. В таких средствах, безусловно, сейчас нуждаются наши Вооруженные силы, несмотря на то что мы существенно нарастили темпы поставок», — отметил Медведев.

По его словам, по разным «вполне формальным» причинам изъятая техника не передается на нужды российских военных на Украине.

Замглавы Совбеза предложил Генеральной прокуратуре, ФСБ, Федеральной таможенной службе (ФТС) и Росимуществу совместно с региональными властями «в самый кратчайший срок разобраться с этой ситуацией и при участии Министерства обороны принять меры по оперативной передаче такой техники нашим войскам». Он отметил, что решение должно быть принято на федеральном уровне, так как «за реализацию конфискованных объектов отвечают федеральные ведомства».

Медведев также сообщил, что, по данным Минобороны, с начала года в армию поступили более 185 тыс. контрактников, из них пребывают в запасе около 109 тыс. человек. «Темпы отбора по контракту в июне увеличились до 1400 человек в день», — указал он. По его словам, попытка вооруженного мятежа «никак не изменила» отношение граждан к службе по контракту, только за последнюю неделю контракт с ВС заключили почти 10 тыс. человек.

2 июля телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал обращение к главам Дагестана и Татарстана Сергею Меликову и Рустаму Минниханову, губернаторам Астраханской области, Краснодарского и Приморского краев Игорю Бабушкину, Вениамину Кондратьеву и Олегу Кожемяко с просьбой «продумать механизм передачи конфискованных браконьерских лодок армии». Канал со ссылкой на читателей пишет, что «немалое количество» конфискованных у браконьеров моторных лодок находится именно в этих регионах, где они «стоят и гниют» на штрафстоянках. «Они очень нужны и могут спасти жизни наших бойцов на фронте под Херсоном. Они необходимы около 10 полкам и бригадам ЮВО группировки войск «Днепр», — утверждается в обращении.

Глава Дагестана в ответ на обращение военкоров поручил руководителю своей администрации Алексею Гасанову проработать этот вопрос совместно с пограничниками и представить соответствующие предложения. Рассмотреть возможность передачи военным изъятых у браконьеров лодок поручил и астраханский губернатор. «Инициатива важная, изучаем возможность. Думаю, что в короткое время найдем решение», — написал он в телеграм-канале.