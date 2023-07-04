Медведев предложил передать армии конфискованную у браконьеров технику

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 5 июля
EUR ЦБ: 97,74 (+0,48) Инвестиции, 16:22 Курс доллара на 5 июля
USD ЦБ: 89,55 (+0,22) Инвестиции, 16:22
Чем живет молодежь: комплексный портрет аудитории РБК и «Мир», 19:53
РФС назвал лучшего арбитра сезона Спорт, 19:41
ФСБ задержала частного детектива из Крыма по подозрению в госизмене Политика, 19:40
МИД назвал США и НАТО «соучастниками» атаки дронов на Москву Политика, 19:32
Игорь Шувалов станет первым гостем «РБК Диалогов». Как принять участие 19:29
Фигуристка заявила, что получила российский паспорт ради интересной жизни Спорт, 19:21
Заработать на кибербезопасности: 4 акции по версии Morgan Stanley Инвестиции, 19:09
РБК Диалоги с Игорем Шуваловым
Как формируется новый баланс интересов государства и бизнеса
Оставить заявку
Почему в Москве выбросы загрязняющих веществ в атмосферу снизились на 60% РБК и ДПиООС, 19:03
В «БКС Мир инвестиций» назвали топ-7 российских акций на третий квартал Инвестиции, 19:01
«Динамо» выиграло первый матч под руководством нового главного тренера Спорт, 18:57
Курский губернатор рассказал о попадании снаряда в жилой дом Политика, 18:50
Как получить полную информацию о потенциальном бизнес-партнере Тренды, 18:46
Медведев предложил передать армии конфискованную у браконьеров технику Политика, 18:45
ПСБ провел деловой завтрак на тему инвестиций в будущее Пресс-релиз, 18:41

Встреча с
Игорем Шуваловым

Партнерство бизнеса и власти — это реально?

Есть ли в России длинные деньги?

На каких принципах инвестирует ВЭБ?

Экономика предложения — что это значит для России?
Подать заявку
Военная операция на Украине ,  
0 

Медведев предложил передать армии конфискованную у браконьеров технику

Медведев предложил передавать военным конфискованную у браконьеров технику
Ранее в телеграм-канале военных корреспондентов появилось обращение к главам ряда регионов с просьбой передать армии конфискованные у браконьеров лодки. Глава Дагестана и губернатор Астраханской области поддержали инициативу
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил передать конфискованную у браконьеров и контрабандистов технику на нужды военной операции на Украине. Об этом он сказал на совещании по вопросам доукомплектования Вооруженных сил страны контрактниками.

«Я получаю информацию, об этом пишут, журналисты высказываются, военкоры о том, что в различных регионах нашей страны находится много конфиската у браконьеров, контрабандистов и других нарушителей. И это техника, которая может быть использована в зоне военной операции. Это и быстроходные катера, и автомобили, гусеничная и иная техника. В таких средствах, безусловно, сейчас нуждаются наши Вооруженные силы, несмотря на то что мы существенно нарастили темпы поставок», — отметил Медведев.

По его словам, по разным «вполне формальным» причинам изъятая техника не передается на нужды российских военных на Украине.

Замглавы Совбеза предложил Генеральной прокуратуре, ФСБ, Федеральной таможенной службе (ФТС) и Росимуществу совместно с региональными властями «в самый кратчайший срок разобраться с этой ситуацией и при участии Министерства обороны принять меры по оперативной передаче такой техники нашим войскам». Он отметил, что решение должно быть принято на федеральном уровне, так как «за реализацию конфискованных объектов отвечают федеральные ведомства».

Медведев также сообщил, что, по данным Минобороны, с начала года в армию поступили более 185 тыс. контрактников, из них пребывают в запасе около 109 тыс. человек. «Темпы отбора по контракту в июне увеличились до 1400 человек в день», — указал он. По его словам, попытка вооруженного мятежа «никак не изменила» отношение граждан к службе по контракту, только за последнюю неделю контракт с ВС заключили почти 10 тыс. человек.

2 июля телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал обращение к главам Дагестана и Татарстана Сергею Меликову и Рустаму Минниханову, губернаторам Астраханской области, Краснодарского и Приморского краев Игорю Бабушкину, Вениамину Кондратьеву и Олегу Кожемяко с просьбой «продумать механизм передачи конфискованных браконьерских лодок армии». Канал со ссылкой на читателей пишет, что «немалое количество» конфискованных у браконьеров моторных лодок находится именно в этих регионах, где они «стоят и гниют» на штрафстоянках. «Они очень нужны и могут спасти жизни наших бойцов на фронте под Херсоном. Они необходимы около 10 полкам и бригадам ЮВО группировки войск «Днепр», — утверждается в обращении.

Читайте на РБК Pro
Сотрудник уехал из страны. Как продолжить платить ему по закону
Метод Безоса: как принимают решения в Amazon
Как IT-компании становятся «банками» и зачем это нужно вашему бизнесу
О чем нужно знать, беря на работу подростков

Глава Дагестана в ответ на обращение военкоров поручил руководителю своей администрации Алексею Гасанову проработать этот вопрос совместно с пограничниками и представить соответствующие предложения. Рассмотреть возможность передачи военным изъятых у браконьеров лодок поручил и астраханский губернатор. «Инициатива важная, изучаем возможность. Думаю, что в короткое время найдем решение», — написал он в телеграм-канале.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Дмитрий Медведев Вооруженные силы браконьеры контрабандисты Военная операция на Украине

Встреча с
Игорем Шуваловым

Партнерство бизнеса и власти — это реально?

Есть ли в России длинные деньги?

На каких принципах инвестирует ВЭБ?

Экономика предложения — что это значит для России?
Подать заявку
Материалы по теме
ЧВК «Вагнер» передаст тяжелую военную технику российской армии
Политика
Хинштейн заявил об отсутствии планов передать Росгвардии технику ЧВК
Политика
Путин предупредил ВСУ, что на западной технике «долго не навоюешь»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter