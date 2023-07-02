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Деревня в Курской области осталась без света после обстрела

Курский губернатор Старовойт: в деревне Елизаветовка пропал свет после обстрела
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Глушковский район подвергся обстрелу со стороны ВСУ, недалеко от деревни Елизаветовки зафиксировали семь попаданий, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в телеграм-канале.

«Пострадавших и разрушений нет, однако деревня в результате обстрела осталась без электроснабжения. Как только это будет безопасно, ремонтные бригады приступят к восстановлению», — написал Старовойт.

Накануне, 1 июля, под обстрел ВСУ попало село Горналь Суджанского района, рассказывал губернатор. По его словам, повреждения получило одно домовладение — там выбиты окна, осколками посечен фасад. Никто из местных жителей не пострадал.

В прошлый раз Курскую область обстреляли 24 июня. Тогда три села — Плехово, Гуево и Горналь — остались без света. Также в здании школы в Плехово были выбиты окна, пострадали три домовладения, осколками были повреждены заборы и сараи, был нанесен ущерб легковому автомобилю, сообщал Старовойт.

Деревня в Курской области осталась без света после обстрела
Деревня в Курской области осталась без света после обстрела

Теги
Курская область Роман Старовойт отключение электричества обстрел
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