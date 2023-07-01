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Курский губернатор сообщил об обстреле села Горналь

Курский губернатор Старовойт: село Горналь в Суджанском районе попало под обстрел
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Сегодня со стороны Украины было обстреляно село Горналь Суджанского района Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

Повреждения получило одно домовладение — там выбиты окна, осколками посечен фасад. Никто из местных жителей не пострадал.

С начала российской военной операции на Украине власти Курской области регулярно сообщают об обстрелах и атаках беспилотников. В частности, системы ПВО в регионе отразили очередную атаку дронов в ночь на 24 июня.

В тот же день под обстрел попало село Плехово в Суджанском районе. В здании школы выбило окна, повреждения получили три домовладения, осколками повреждены заборы и сараи, также нанесен ущерб легковому автомобилю. Никто из жителей не пострадал. В результате обстрела в Плехово, а также в селах Гуево и Горналь пропало электроснабжение.

Курский губернатор сообщил об обстреле села Горналь
Курский губернатор сообщил об обстреле села Горналь

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