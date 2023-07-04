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В Москве построят новый центр для военного комиссариата

Собянин подписал постановление о постройке нового центра для военного комиссариата
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Москве появится современный центр для военного комиссариата, говорится на официальном сайте мэра столицы. Постановление о строительстве комплекса подписал Сергей Собянин на заседании городского правительства.

«Центр позволит повысить качество военно-учетной работы, в нем создадут комфортные условия для граждан, поступающих на военную службу, и сотрудников военного комиссариата города», — говорится в сообщении.

Новый центр должен появиться на севере Москвы, недалеко от единого пункта отбора на службу по контракту на улице Яблочкова.

Сейчас центральный военный комиссариат Москвы находится по адресу проспект Мира, 15, его подразделениями являются окружные и районные военкоматы города.

В апреле президент России Владимир Путин подписал закон об электронных повестках и создании единого реестра воинского учета, где будут аккумулироваться данные из информационных госсистем. В Кремле заявили, что изменения нужны для «исправления бардака».

В законе говорится, что повестка военкомата будет считаться врученной через неделю после ее размещения в личном кабинете гражданина на «Госуслугах». С наступлением даты, когда повестка считается врученной, ее адресату запретят выезд из России, решение об этом будет автоматически сформировано в реестре воинского учета и придет гражданину на «Госуслугах». Призывникам в течение 24 часов с момента, когда повестка будет считаться врученной, направляется предупреждение о возможных ограничениях. Они вступят в силу, если не явиться в военкомате в течение 20 дней со дня, указанного в повестке.

Теги
Сергей Собянин Москва военкомат Строительство

Встреча с
Игорем Шуваловым

Партнерство бизнеса и власти — это реально?

Есть ли в России длинные деньги?

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Экономика предложения — что это значит для России?
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