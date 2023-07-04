Два российских моряка погибли на судне «Милфорд» под флагом Белиза в водах Болгарии

Два российских моряка погибли на судне под флагом Белиза в Болгарии

Вид на порт Варна (Фото: Hristo Rusev / Getty Images)

На борту судна «Милфорд», которое проходило через воды Болгарии, погибли два российских моряка, сообщает телеканал bTV Novonite.

Погибшим было 32 и 58 лет. Судно, на котором они находились, следовало по маршруту Бургас (Болгария) — Констанца (Румыния) под флагом Белиза. Моряки погибли 21:00 3 июля, когда судно находилось в 10 милях (примерно 16 км) от Варны и направлялось в сторону порта.

Обстоятельства их смерти будут выяснены в ходе судебно-медицинской экспертизы. Прокуратура Варны начала досудебное производство по делу о причинении смерти по неосторожности.

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