Турция и Египет объявили о повышении дипломатических отношений до уровня послов

Турция и Египет спустя десять лет повысили отношения до уровня послов

Мевлют Чавушоглу и Самех Шукри, апрель 2023 года (Фото: Mustafa Kaya / Global Look Press)

Турция и Египет повысили дипломатические отношения до уровня послов, сообщает Cri Turk со ссылкой на заявление турецкого МИДа.

Послом Турции в Каире будет Салих Мутлу Шен, а послом Египта в Анкаре — Амра Эльхамами.

«Этот шаг направлен на нормализацию отношений между двумя странами и отражает взаимное желание развивать двусторонние отношения в соответствии с интересами турецкого и египетского народов», — приводит издание заявление МИД Турции.

Отношения между Анкарой и Каиром ухудшились после госпереворота в 2013 году и последующего свержения бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси. Его приговорили к 20 годам тюремного заключения, в 2019 он умер в зале суда. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган счел, что Мурси убили. После свержения президента страны разорвали дипотношения и отозвали послов.

В марте 2023 года тогдашний глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу впервые за десять лет посетил Египет, где встретился с египетским коллегой Самехом Шукри в Каире. «Мы провели искренние переговоры и увидели, что между нами не так уж много разногласий. В последующий период мы будем более активно сотрудничать и развивать двусторонние связи по всем направлениям», — заявил Чавушоглу после переговоров. Шукри отметил, что у Каира и Анкары «есть политическая воля, чтобы начать путь полной нормализации отношений».