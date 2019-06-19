Эрдоган назвал смерть экс-президента Египта Мурси убийством

По мнению президента Турции, Мухаммед Мурси был убит. Он считает необходимым привлечь Египет к ответственности. Его позицию разделяют члены запрещенного в России движения «Братья-мусульмане»

Мухаммед Мурси (Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что бывший лидер Египта Мухаммед Мурси, скончавшийся в зале суда, был убит, передает Reuters.

Мурси «не умер, а был убит», заявил Эрдоган. Он пообещал поднять данный вопрос на саммите стран G20 в конце июня, а также призвал Организацию исламского сотрудничества (в нее входят 57 стран, включая Россию) отреагировать на случившееся.

«Мы сделаем все возможное для судебного преследования Египта в международных судах», — сказал президент Турции (цитата по CNN Turk).

Мурси был председателем Партии свободы и справедливости, созданной панисламской организацией «Братья-мусульмане» (запрещена в России), он стал президентом Египта в 2012 году, победив во втором туре. Его свергли в результате госпереворота в 2013 году и обвинили в побеге из тюрьмы в 2011-м, убийстве протестующих, а также шпионаже в пользу палестинской группировки ХАМАС.