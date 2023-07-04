Гладков сообщил о 130 ударах ВСУ по Белгородской области за сутки
За прошедшие сутки 3 июля украинские военные нанесли около 130 ударов по нескольким районам Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
- В Белгородском районе под обстрел попали три села. По Нехотеевке выпустили 21 артиллерийский снаряд, из-чего повреждена линия электропередачи. В Журавлевке зафиксировали семь прилетов, а также беспилотник сбросил одно взрывное устройство и одну гранату. По Солнцевке выпустили два артиллерийских снаряда.
- В селе Кукуевка Валуйского городского округа зафиксировали 20 прилетов, там повреждены шесть частных домовладений, четыре нежилых строения и два транспортных средства. По селу Борки выпустили четыре артиллерийских снаряда. Над селом Карабаново сбили один беспилотник.
- В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпустили 45 минометных снарядов, по окраине села Тишанка — шесть артиллерийских снарядов.
- В Грайворонском горокруге в селе Пороз с беспилотника сбросили одно взрывное устройство, из-за чего повредился инфраструктурный объект связи. По окраине села Сподарюшино выпустили шесть минометных снарядов.
- В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпустили семь артиллерийских и пять минометных снарядов. В селе Терезовка зафиксировано три прилета.
Ни в одном из перечисленных мест люди не пострадали.
После начала военной операции на Украине Белгородская область регулярно подвергается обстрелам. За 2 июля Белгородская область подверглась ударам около 140 раз, сообщал Гладков.
В связи с обострением ситуации власти региона объявили добровольную эвакуацию из Шебекинского округа и временно отселили часть жителей Белгородского, Волоконовского и Краснояружского районов, Грайворонского и Валуйского городских округов. 4 июля губернатор области сообщил, что жителям предложат вернуться в свои дома из пунктов временного размещения.