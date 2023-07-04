Гладков сообщил о 130 ударах ВСУ по Белгородской области за сутки

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 4 июля
EUR ЦБ: 97,26 (+1,24) Инвестиции, 03 июл, 16:38 Курс доллара на 4 июля
USD ЦБ: 89,33 (+0,94) Инвестиции, 03 июл, 16:38
Адвокат сообщил, что владельцев экс-производителей «Хортицы» прослушивали Бизнес, 12:17
Как привлечь к ответственности поставщика за товар ненадлежащего качества Pro, 12:16
Акции сети криптоматов Bitcoin Depot выросли на 12% в первый день торгов Крипто, 12:15
Ефимов сообщил о торгах на право реорганизации двух участков в Москве Город, 12:12
Гладков сообщил о 130 ударах ВСУ по Белгородской области за сутки Политика, 12:06
Минфин подготовил варианты замещения суверенных еврооблигаций Инвестиции, 11:58
Клишас призвал к жесткой реакции на избиение Милашиной в Чечне Политика, 11:51
Эффективный мозг
Прокачайте когнитивные способности: научитесь тренировать память и внимательность на интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Военная операция на Украине. Главное Политика, 11:49
Милашину и Немова после избиения переведут из Чечни в больницу Беслана Политика, 11:46
Евгений Малкин пообещал еще побороться за Кубок Стэнли Спорт, 11:44
Си Цзиньпин призвал к расчетам в нацвалютах в рамках ШОС Политика, 11:44
Женщина, к которой ехала Милашина, получила 5,5 лет лишения свободы Политика, 11:43
Личный опыт: водители о своих электрокарах РБК и Evolute, 11:43
На пресс-пикнике в Москве состоялась презентация продуктов EcoFlow Пресс-релиз, 11:43
Военная операция на Украине ,  
0 

Гладков сообщил о 130 ударах ВСУ по Белгородской области за сутки

Гладков: украинские военные за сутки нанесли удары по пяти районам Белгородской области

За прошедшие сутки 3 июля украинские военные нанесли около 130 ударов по нескольким районам Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

  • В Белгородском районе под обстрел попали три села. По Нехотеевке выпустили 21 артиллерийский снаряд, из-чего повреждена линия электропередачи. В Журавлевке зафиксировали семь прилетов, а также беспилотник сбросил одно взрывное устройство и одну гранату. По Солнцевке выпустили два артиллерийских снаряда.
  • В селе Кукуевка Валуйского городского округа зафиксировали 20 прилетов, там повреждены шесть частных домовладений, четыре нежилых строения и два транспортных средства. По селу Борки выпустили четыре артиллерийских снаряда. Над селом Карабаново сбили один беспилотник.
  • В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпустили 45 минометных снарядов, по окраине села Тишанка — шесть артиллерийских снарядов.
  • В Грайворонском горокруге в селе Пороз с беспилотника сбросили одно взрывное устройство, из-за чего повредился инфраструктурный объект связи. По окраине села Сподарюшино выпустили шесть минометных снарядов.
  • В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпустили семь артиллерийских и пять минометных снарядов. В селе Терезовка зафиксировано три прилета.

Ни в одном из перечисленных мест люди не пострадали.

После начала военной операции на Украине Белгородская область регулярно подвергается обстрелам. За 2 июля Белгородская область подверглась ударам около 140 раз, сообщал Гладков.

В связи с обострением ситуации власти региона объявили добровольную эвакуацию из Шебекинского округа и временно отселили часть жителей Белгородского, Волоконовского и Краснояружского районов, Грайворонского и Валуйского городских округов. 4 июля губернатор области сообщил, что жителям предложат вернуться в свои дома из пунктов временного размещения.

Гладков сообщил о 130 ударах ВСУ по Белгородской области за сутки
Гладков сообщил о 130 ударах ВСУ по Белгородской области за сутки

Читайте на РБК Pro
Шесть элементов, которые убьют вашу наглядную презентацию
В Белоруссии легализовали параллельный импорт: как это поможет бизнесу
Как привлечь к ответственности поставщика за товар ненадлежащего качества
Как россиянину купить квартиру в Европе в условиях санкций
Теги
Персоны
Белгородская область Вячеслав Гладков ВСУ обстрелы
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области

15 января 1969 года
Материалы по теме
Система ПВО сбила беспилотник над белгородским селом
Политика
Село Кукуевка в Белгородской области попало под обстрел
Политика
Близ Белгорода сбили беспилотник
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter