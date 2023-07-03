Гладков: по окраине хутора Старый в Белгородской области выпущено 48 минометных снарядов

Гладков сообщил о 140 ударах по Белгородской области за сутки

Вячеслав Гладков (Фото: vvgladkov / Telegram)

По Белгородской области за сутки зафиксировали около 140 ударов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпустили 48 минометных снарядов, а по окраине села Тишанка — два артиллерийских снаряда.

В Белгородском районе по селу Щетиновка выпустили 12 артиллерийских снарядов. В селе Красный Хутор беспилотник сбросил два взрывных устройства. По селу Нехотеевка выпустили пять артиллерийских снарядов. Системой ПВО был сбит беспилотник самолетного типа ВСУ.

В Грайворонском городском округе из миномета обстреляна окраина поселка Горьковский — зафиксированы четыре прилета. По селу Дроновка выпустили 17 минометных снарядов, 14 из которых пришлись на окраину села. Помимо этого с беспилотника было сброшено одно взрывное устройство. Повреждены линия электропередачи, газопровод и инфраструктурный объект связи. Различные повреждения зафиксированы в четырех домовладениях: посечены кровля, забор, окна. На окраине села Новостроевка-Вторая с дрона также сбросили одно взрывное устройство.

В Шебекинском городском округе по поселку Первомайский ВСУ выпустили 17 минометных снарядов, по селу Терезовка — восемь минометных снарядов, по хутору Марьино — четыре, по хутору Мухин — один.

В Борисовском районе на окраине хутора Лозовая Рудка с беспилотников были сброшены пять взрывных устройств, на окраине села Цаповка — два.

В Краснояружском районе на окраине села Староселье атаку нанес дрон-камикадзе.

Пострадавших в этих населенных пунктах нет.

После начала военной операции на Украине Белгородская область регулярно подвергается обстрелам. За 1 июля Белгородская область подверглась ударам более 70 раз, сообщал Гладков.



В связи с обострением ситуации власти региона объявили добровольную эвакуацию из Шебекинского округа и временно отселили часть жителей Белгородского, Волоконовского и Краснояружского районов, Грайворонского и Валуйского городских округов.