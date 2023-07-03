Гладков сообщил о 140 ударах по Белгородской области за сутки

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Встреча с
Игорем Шуваловым

Лента новостей
Курс евро на 1 июля
EUR ЦБ: 96,02 (+0,91) Инвестиции, 30 июн, 16:27 Курс доллара на 1 июля
USD ЦБ: 88,38 (+1,35) Инвестиции, 30 июн, 16:27
МВД объявило в розыск экс-главу СБУ Грицака Политика, 11:56
Как локализовываются производства электротехнической продукции РБК+, 11:51
Apple превратит наушники AirPods в градусник Life, 11:50
Зачем бизнесу «умная» система управления инцидентами на транспорте Тренды, 11:49
В Якутии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров Общество, 11:44
Личный опыт: водители о своих электрокарах РБК и Evolute, 11:43
Как IT-компании становятся «банками» и зачем это нужно вашему бизнесу Pro, 11:31
Эффективный мозг
Прокачайте когнитивные способности: научитесь тренировать память и внимательность на интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Apple впервые в истории завершила торги с капитализацией более $3 трлн Инвестиции, 11:28
Жителей Усинска попросили не брать воду из реки из-за разлива нефти Общество, 11:26
Военная операция на Украине. Главное Политика, 11:23
Гладков сообщил о 140 ударах по Белгородской области за сутки Политика, 11:13
Квартиры в Новой Москве: жить на природе и удобно добираться на работу РБК и ПИК, 11:11
«Появилась девушка — и сон изменился»: как живет создатель WordPress Pro, 11:11
Названы мегаполисы России с наибольшими темпами роста цен на новостройки Недвижимость, 11:08
Военная операция на Украине ,  
0 

Гладков сообщил о 140 ударах по Белгородской области за сутки

Гладков: по окраине хутора Старый в Белгородской области выпущено 48 минометных снарядов
Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков (Фото: vvgladkov / Telegram)

По Белгородской области за сутки зафиксировали около 140 ударов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

  • В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпустили 48 минометных снарядов, а по окраине села Тишанка — два артиллерийских снаряда.
  • В Белгородском районе по селу Щетиновка выпустили 12 артиллерийских снарядов. В селе Красный Хутор беспилотник сбросил два взрывных устройства. По селу Нехотеевка выпустили пять артиллерийских снарядов. Системой ПВО был сбит беспилотник самолетного типа ВСУ.
  • В Грайворонском городском округе из миномета обстреляна окраина поселка Горьковский — зафиксированы четыре прилета. По селу Дроновка выпустили 17 минометных снарядов, 14 из которых пришлись на окраину села. Помимо этого с беспилотника было сброшено одно взрывное устройство. Повреждены линия электропередачи, газопровод и инфраструктурный объект связи. Различные повреждения зафиксированы в четырех домовладениях: посечены кровля, забор, окна. На окраине села Новостроевка-Вторая с дрона также сбросили одно взрывное устройство.
  • В Шебекинском городском округе по поселку Первомайский ВСУ выпустили 17 минометных снарядов, по селу Терезовка — восемь минометных снарядов, по хутору Марьино — четыре, по хутору Мухин — один.
  • В Борисовском районе на окраине хутора Лозовая Рудка с беспилотников были сброшены пять взрывных устройств, на окраине села Цаповка — два.
  • В Краснояружском районе на окраине села Староселье атаку нанес дрон-камикадзе.

Пострадавших в этих населенных пунктах нет.

После начала военной операции на Украине Белгородская область регулярно подвергается обстрелам. За 1 июля Белгородская область подверглась ударам более 70 раз, сообщал Гладков.

В связи с обострением ситуации власти региона объявили добровольную эвакуацию из Шебекинского округа и временно отселили часть жителей Белгородского, Волоконовского и Краснояружского районов, Грайворонского и Валуйского городских округов.

Гладков сообщил о 140 ударах по Белгородской области за сутки
Гладков сообщил о 140 ударах по Белгородской области за сутки

 

Теги
Персоны
Вячеслав Гладков Белгородская область Украина ВСУ обстрел
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области

15 января 1969 года
Материалы по теме
Гладков заявил о двух за день обстрелах села в Белгородской области
Политика
Близ Белгорода сбили беспилотник
Политика
Гладков заявил о второй за день атаке БПЛА в Белгородской области
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter