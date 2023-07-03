Макрон потребовал разобраться в причинах беспорядков во Франции

Макрон призвал министров сделать все возможное для наведения порядка в стране

Президент Франции Эмманюэль Макрон потребовал от членов кабинета министров разобраться в причинах многодневных беспорядков в стране, сообщает телеканал BFM.

На заседании оперативного штаба Макрон заявил, что главы МВД и Минюста Жеральд Дарманен и Эрик Дюмон-Моретти должны сделать все необходимое для восстановления порядка в республике. Президент подчеркнул, что правительство должно «находиться рядом» с полицейскими, жандармами и пожарными днем и ночью.

В понедельник 3 июля Макрон примет спикера Национального собрания Яэль Брон-Пиве и главу Сената Жерара Ларше. На следующий день он проведет в Елисейском дворце встречу с более чем 220 мэрами коммун, пострадавших от беспорядков.

Беспорядки во Франции продолжаются с 28 июня: поводом стала гибель 17-летнего подростка алжирского происхождения, которого застрелил полицейский в парижском пригороде Нантер. Погромы охватили Париж, Марсель, Лион, Канны и другие крупные города страны.

Участники беспорядков поджигают мусорные баки, здания и автомобили, громят и грабят магазины. По данным министра экономики Франции Брюно Ле Мэра, по всей стране были разбиты, разграблены или сожжены минимум 12 торговых центров, 200 супермаркетов и 250 банковских отделений.

В ночь 1 на 2 июля во Франции были задержаны 719 человек, в ночь на 3 июля — по меньшей мере 78. В стране мобилизованы 45 тыс. жандармов и полицейских.

Макрон пока не стал объявлять чрезвычайное положение в стране. Как пишет Le Monde, он пытается найти баланс между жестким ответом на беспорядки и опасениями вызвать еще более резкую реакцию общественности.