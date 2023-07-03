В Лондоне объяснили нежелание разрыва дипотношений с Россией

Барбара Вудворд (Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Великобритании было бы «жалко» понижать уровень дипломатических отношений с Россией. Об этом заявила постпред страны при ООН Барбара Вудворд на пресс-конференции, посвященной началу председательства Великобритании в Совете Безопасности ООН в июле.

«Было бы жалко понижать отношения, потому что когда война завершится и Россия уйдет с Украины, будет крайне важно восстановить ситуацию с использованием дипломатических отношений», — ответила Вудворд на вопрос, готов ли Лондон понизить или приостановить дипотношения с Москвой, как предложил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Ранее Медведев в статье «Эпоха противостояния» для «Российской газеты» заявил, что России стоит приостановить дипломатические отношения с Финляндией и «ей подобными (вроде Польши, стран Балтии и, конечно, Британии)» или «как минимум до поры до времени» понизить их уровень. Говоря о Финляндии, он назвал ее враждебной страной.

Российские власти создали два перечня недружественных государств. Первый из них появился в мае 2021 года. В него внесены страны, совершающие «недружественные действия» в отношении российских дипломатических и консульских работников. Внесение государства в этот список означает ответные ограничения в дипломатической сфере. В списке прописан лимит на количество людей, находящихся на территории России, которых иностранные представительства могут брать на работу.

Второй список, значительно более массовый, создали в марте 2022 года в ответ на антироссийские санкции. Внесение в этот список предполагает возможность расплачиваться по обязательствам перед кредиторами из этих стран в рублях. Также недружественные государства должны платить за российский газ в рублях. Великобритания включена в этот перечень, как и все 14 ее заморских владений.