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Пять человек погибли в результате ДТП на трассе Екатеринбург – Серов

В ДТП на трассе под Екатеринбургом погибли пять человек

В Свердловской области при столкновении двух автомобилей погибли пять человек, сообщает Е1 со ссылкой на региональное управление ГИБДД. 

ДТП произошло на 44-м километре дороги Екатеринбург — Серов, столкнулись Hyundai Solaris и Mitsubishi Outlander. Одна из машин сгорела. На место происшествия прибыли восемь сотрудников МЧС и две единицы пожарно-спасательной техники, сообщили в ведомстве. 

Накануне в Саратовской области в результате ДТП шесть человек пострадали и три погибли. Все они — жители Пермского края. По предварительным данным прокуратуры, водитель легковой машины ВАЗ-2110 (Lada 110) выехал на встречную полосу, по касательной столкнулся с «Газелью» и лбом — с «Ленд Круизер 100». В результате водитель ВАЗа и его пассажиры погибли на месте до приезда скорой.

Теги
Свердловская область ДТП пожары
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