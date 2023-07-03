В ДТП на трассе под Екатеринбургом погибли пять человек

Пять человек погибли в результате ДТП на трассе Екатеринбург – Серов

В Свердловской области при столкновении двух автомобилей погибли пять человек, сообщает Е1 со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

ДТП произошло на 44-м километре дороги Екатеринбург — Серов, столкнулись Hyundai Solaris и Mitsubishi Outlander. Одна из машин сгорела. На место происшествия прибыли восемь сотрудников МЧС и две единицы пожарно-спасательной техники, сообщили в ведомстве.

Накануне в Саратовской области в результате ДТП шесть человек пострадали и три погибли. Все они — жители Пермского края. По предварительным данным прокуратуры, водитель легковой машины ВАЗ-2110 (Lada 110) выехал на встречную полосу, по касательной столкнулся с «Газелью» и лбом — с «Ленд Круизер 100». В результате водитель ВАЗа и его пассажиры погибли на месте до приезда скорой.