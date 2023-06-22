В Подмосковье водитель ударил ножом велосипедиста из-за разбитого стекла

В Подмосковье водитель автомобиля ударил велосипедиста ножом в живот после ДТП

Фото: Никита Попов / РБК

В Воскресенске водитель автомобиля ударил ножом в живот велосипедиста после того, как их транспортные средства столкнулись по пути в село Косяково, сообщает прокуратура Московской области.

«Разозлившись, что в результате столкновения повреждено лобовое стекло автомобиля, [водитель] ударил велосипедиста перочинным ножом в область живота», — сообщили в прокуратуре. Пострадавший убежал с места происшествия и обратился за помощью в больницу.

Возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением оружия). Водителя задержали и арестовали до 17 августа.

ТАСС со ссылкой на правоохранительный органы сообщил, что нападавший является пенсионером МВД. В пресс-службе столичного ГУ МВД России уточнили агентству, что водитель — вольнонаемный работник одного из подразделений столичной Госавтоинспекции.

Телеграм-каналы Baza и Shot пишут, что нападавшего зовут Роман Стрелков.