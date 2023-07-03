Минобрнауки предложило план перевода участников спецоперации на бюджет

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Минобрнауки предложило схему, которая позволит студентам — участникам военной операции на Украине переводиться с платного обучения в вузах на бюджетное. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

Для этого необходимо утвердить порядок перераспределения вакантных мест в университете, соответствующий проект постановления правительства был разработан министерством. Как заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков, в разработке инициативы ведомство опиралось на решения президента России, «среди которых льготы для всех участников специальной военной операции при поступлении в университеты, учет их военной службы как индивидуального достижения и возможность перехода с контрактной формы обучения на бюджет».

Согласно плану Минобрнауки, для перевода с платного обучения в вузе на бюджет студенту нужно будет написать заявление и представить документ, подтверждающий его статус участника военной операции. После этого специальная комиссия при вузе должна будет дать решение по перераспределению вакантных мест.

30 июня Минобрнауки рекомендовало университетам начислять дополнительные баллы абитуриентам, участвовавшим в военной операции на Украине в качестве добровольцев или прошедших военную службу по контракту, призыву или мобилизации. При этом сумма баллов не может быть больше десяти.

В мае министерство советовало вузам снизить стоимость обучения для студентов — участников военной операции или членам их семей, а также предоставлять материальную помощь и место в общежитиях в приоритетном порядке.