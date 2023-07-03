Новая Зеландия запретила пластиковые соломинки и пакеты для фруктов

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Новая Зеландия запретила тонкие пластиковые пакеты в магазинах. Об этом заявила заместитель министра окружающей среды Рэйчел Брукинг, сообщает Associated Press.

«Новая Зеландия производит слишком много пластиковых отходов», — объяснила она.

По словам Брукинг, запрет на обычные пакеты в 2019 году предотвратил использование более миллиарда пластиковых пакетов в Новой Зеландии, а новое ограничение приведет к дальнейшему сокращению на 150 млн пакетов в год. Хорошей альтернативой пластику для упаковки фруктов и овощей замминистра назвала одноразовые бумажные пакеты или многоразовые сумки, которые покупатели могут приносить с собой.

Помимо этого правительство Новой Зеландии запретило производить одноразовую пластиковые посуду, соломинки для напитков и этикетки для продуктов. Ограничение распространяется в том числе на продукцию из биоразлагаемого, перерабатываемого или растительного пластика.

В июле 2019 года в Новой Зеландии запретили полиэтиленовые пакеты. По словам тогдашней премьер-министра Джасинды Ардерн, пакеты загрязняли прибрежную и морскую среду, причиняя серьезный вред всем видам морской фауны. «И все это при том, что есть реальная альтернатива для потребителей и бизнеса», — подчеркивала Ардерн.