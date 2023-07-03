Село Кукуевка в Белгородской области попало под обстрел

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Село Кукуевка Валуйского городского округа Белгородской области попало под обстрел со стороны Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Люди не пострадали. Осколками снарядов выбиты окна, повреждены кровли и фасады в двух частных домах. Кроме того, повреждения получил автомобиль.

Утром губернатор сообщил, что по Белгородской области за последние сутки было нанесено около 140 ударов. Под обстрел попали населенные пункты Грайворонского городского округа, Белгородского и Волоконовского районов. Пострадавших не было.

После начала военной операции на Украине Белгородская область, как и другие приграничные регионы, регулярно попадает под обстрелы. В связи с этим власти региона объявили добровольную эвакуацию из Шебекинского округа и временно отселили часть жителей Белгородского, Волоконовского и Краснояружского районов, а также Валуйского и Грайворонского городских округов.