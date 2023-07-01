Минобороны сообщило об отражении 15 атак ВСУ на Донецком направлении
«Южная» группировка войск вооруженных сил России отразила 15 атак ВСУ на Донецком направлении. Об этом говорится в сводке Минобороны.
«Успешно отражено пятнадцать атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Артемовск, Первомайское, Ласточкино, Водяное и Веселое ДНР», — говорится в сообщении.
Потери ВСУ на данном направлении составили более 265 человек. Также украинская сторона потеряла танк, два БМП, восемь автомобилей, две гаубицы «Мста-Б», а также одно орудие Д-20, утверждают в Минобороны.
Также были нанесены удары по пунктам управления оперативно-тактической группы «Донецк», назначенные цели поражены.
Кроме того, российские войска уничтожили склад боеприпасов украинской армии в районе населенного пункта Выемка в ДНР.
Бои также шли на Краснолиманском направлении. Группировка войск «Центр» нанесло авиационные и артиллерийские удары по живой силе и технике 21-й, 42-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Невское, Кременная и Червоная Диброва ЛНР.
Ночью российские войска отразили атаки ВСУ на южнодонецком направлении близ села Макаровка. Российские силы нанесли удар по наступающим украинским подразделениям при поддержке артиллерии. В результате удалось уничтожить боевую бронированную машину и личный состав противника. Число погибших не называется.
На Херсонском направлении ликвидирована диверсионная группа ВСУ, которая пыталась высадиться на остров Антоновский на двух моторных лодках.
В районе города Запорожье нанесен удар по хранилищу топлива для военной техники объединенной группировки украинских войск «Запорожье».