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Минобороны сообщило об отражении 15 атак ВСУ на Донецком направлении

Минобороны сообщило о поражении пунктов управления тактической группы «Донецк»
Минобороны отчиталось об отражении 15 атак ВСУ на Донецком направлении, погибли более 265 солдат ВСУ. Ночью российские войска отразили атаку на Южно-Донецком направлении
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

«Южная» группировка войск вооруженных сил России отразила 15 атак ВСУ на Донецком направлении. Об этом говорится в сводке Минобороны.

«Успешно отражено пятнадцать атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Артемовск, Первомайское, Ласточкино, Водяное и Веселое ДНР», — говорится в сообщении.

Потери ВСУ на данном направлении составили более 265 человек. Также украинская сторона потеряла танк, два БМП, восемь автомобилей, две гаубицы «Мста-Б», а также одно орудие Д-20, утверждают в Минобороны.

Также были нанесены удары по пунктам управления оперативно-тактической группы «Донецк», назначенные цели поражены.

Кроме того, российские войска уничтожили склад боеприпасов украинской армии в районе населенного пункта Выемка в ДНР.

Бои также шли на Краснолиманском направлении. Группировка войск «Центр» нанесло авиационные и артиллерийские удары по живой силе и технике 21-й, 42-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Невское, Кременная и Червоная Диброва ЛНР.

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Ночью российские войска отразили атаки ВСУ на южнодонецком направлении близ села Макаровка. Российские силы нанесли удар по наступающим украинским подразделениям при поддержке артиллерии. В результате удалось уничтожить боевую бронированную машину и личный состав противника. Число погибших не называется.

На Херсонском направлении ликвидирована диверсионная группа ВСУ, которая пыталась высадиться на остров Антоновский на двух моторных лодках.
В районе города Запорожье нанесен удар по хранилищу топлива для военной техники объединенной группировки украинских войск «Запорожье».

Минобороны сообщило об отражении 15 атак ВСУ на Донецком направлении
Минобороны сообщило об отражении 15 атак ВСУ на Донецком направлении

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Тамерлан Гаджиев Тамерлан Гаджиев
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