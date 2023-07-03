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Россиянам во Франции на фоне протестов рекомендовали избегать людных мест

Посольство во Франции призвало россиян избегать людных мест из-за беспорядков
Фото: Abdulmonam Eassa / Getty Images
Фото: Abdulmonam Eassa / Getty Images

Посольство России во Франции рекомендовало находящимся в стране россиянам избегать мест массового скопления людей на фоне беспорядков. Об этом сообщается в телеграм-канале дипмиссии.

В посольстве посоветовали воздержаться от посещения «неблагополучных районов и пригородов крупных городов», а также «проявлять осторожность при выходе на улицу в темное время суток».

Во время протестов российские заграничные учреждения не пострадали. «Информации об инцидентах с участием российских граждан, а также о пострадавших среди них не поступало», — добавили в дипмиссии.

Беспорядки во Франции продолжаются с 28 июня — поводом стала гибель 17-летнего подростка алжирского происхождения, которого застрелил полицейский в парижском пригороде Нантер. Погромы охватили Париж, Марсель, Лион, Канны и другие крупные города страны.

По данным министра экономики Франции Брюно Ле Мэра, по всей стране в результате беспорядков были разбиты, разграблены или сожжены минимум 12 торговых центров, 200 супермаркетов и 250 банковских отделений

В ночь с 1 на 2 июля во Франции были задержаны 719 человек, в ночь на 3 июля — по меньшей мере 150. В стране мобилизованы 45 тыс. жандармов и полицейских.

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Франция посольство массовые беспорядки протесты
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