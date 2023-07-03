Песков назвал Аксенова «настоящим бойцом» после предотвращения покушения

Сергей Аксенов (Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости)

Глава Крыма Сергей Аксенов — настоящий боец, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что президент России Владимир Путин в курсе того, что ФСБ пресекла попытку покушения на Аксенова. «Безусловно, президент постоянно получает доклады, в том числе по таким делам», — заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что главу Крыма «таким не запугаешь». «Желаем ему силы духа», — сказал он.

3 июля ФСБ заявила о пресечении попытки покушения на Аксенова. Подозреваемого россиянина 1988 года рождения арестовали. В ФСБ заявили, что его обучали на Украине минно-взрывному делу. По данным службы, СБУ хотела организовать подрыв автомобиля главы Крыма.

Против подозреваемого возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК (покушение на совершение террористического акта) и ч. 1 ст. 222.1 УК (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

До этого два месяца назад ФСБ уже сообщала о попытке покушения на Аксенова, а также на председателя парламента Крыма Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко. По данным спецслужбы, его готовило Главное управление разведки Минобороны Украины.