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«Росэнергоатом» заявил о попытке Запада легализовать участие в конфликте

Карчаа: Запад использует инцидент на ЗАЭС для легализации участия в конфликте на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Западные страны, поддерживающие Украину, используют ситуацию вокруг Запорожской АЭС для легализации своего участия в конфликте. Об этом заявил советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа в разговоре с ТАСС.

«Организация специальной операции на станции [ЗАЭС], которая бы привела к ядерному инциденту, по их мнению, создаст правовой «шлюз» для легализации участия НАТО в конфликте», — отметил он.

Президент Украины Владимир Зеленский 22 июня заявил, что получил от СБУ данные, что Москва изучает сценарий «террористического акта с выбросом радиации» на АЭС. В Кремле опровергли эту информацию. Тогда Карчаа предположил, что именно Киев готовится к атаке на станцию.

Постпред при ООН Василий Небензя сообщил, что Россия распространила в Совбезе письмо об отсутствии у Москвы намерений взрывать АЭС. Дипломат призвал «международное сообщество повлиять на Киев, заставив его воздержаться от провокаций в отношении ЗАЭС».

В конце июня официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что киевские власти готовятся совершить «очередной теракт» на ЗАЭС. Она обратила внимание на то, что власти Киева сообщили об установке дополнительных устройств для измерения радиации. Помимо этого в ряде регионов Украины начались учения на случай аварии на ЗАЭС, добавила Захарова.

По мнению Карчаа, контрнаступление ВСУ «захлебнулось» и союзники Украины понимают, что Киев «не вытягивает ситуацию» даже при поставках боеприпасов и всевозможной боевой техники.

Он пояснил, что для этого Запад формирует образ России как страны, способной совершить акт ядерного терроризма, который могут квалифицировать как угрозу для мирового сообщества.

«В этот раз они не имитируют угрозу, они ее намерены реализовать. Во всяком случае вероятность этого как никогда высока», — добавил он. Советник главы «Росэнергоатома» также отметил возросшую активность ВСУ на участке линии фронта в районе, где расположена ЗАЭС.

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Запорожская АЭС Запад Украина
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