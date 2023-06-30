В «Росатоме» опровергли уход с Запорожской АЭС

«Росатом» прокомментировал сообщения об уходе с ЗАЭС: таких распоряжений не поступало

Вид на энергоблоки Запорожской атомной электростанции (Фото: Александр Полегенько / ТАСС)

Распоряжений об отъезде российских специалистов с Запорожской АЭС не поступало. Так в «Росатоме» прокомментировали сообщение Главного управления разведки (ГУР) Украины, что российская сторона уменьшает присутствие своего контингента на станции.

«Никто никуда не уезжает. И таких распоряжений нет», — сказал РБК представитель «дочки» «Росатома», управляющей Запорожской АЭС.

Ранее агентство «Униан» со ссылкой на ГУР написало, что Запорожскую АЭС покинули три работника «Росатома» (глава юридического отдела по фамилии Манцурова, главный инспектор Штатский и специалист по обеспечению Губарев), а украинским сотрудникам, подписавшим контракт с российской компанией, рекомендовали уехать до 5 июля. Желательным направлением эвакуации в ГУР назвали Крым.

Запорожская АЭС перешла под контроль российских войск в первые дни военной операции на Украине, а в прошлом сентябре Запорожская область вошла в состав России. После этого станцию приняли в государственную собственность. Все реакторы остановлены, на станции хранятся десятки тонн радиоактивного материала.

После начала конфликта Москва и Киев многократно обвиняли друг друга в обстрелах ЗАЭС. На станции находятся инспекторы МАГАТЭ.

22 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил от СБУ данные, что Москва изучает сценарий «террористического акта с выбросом радиации» на АЭС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков эту информацию опроверг. Советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа предположил, что это Киев готовится к атаке на станцию АЭС.

Постпред при ООН Василий Небензя сообщил, что Россия распространила в Совбезе письмо об отсутствии у Москвы намерений взрывать АЭС. Дипломат призвал «международное сообщество повлиять на Киев, заставив его воздержаться от провокаций в отношении ЗАЭС».