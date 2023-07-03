Ущерб от схода поезда в Приморье превысил 1 млн руб.

Уголовное дело возбуждено из-за схода локомотива и трех вагонов в Приморском крае, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета.

Локомотив и вагоны сошли с путей вечером 2 июля на 84-м км участка железной дороги Анисимовка — Тигровый. Из-за этого был задержан пригородный электропоезд сообщением Фридман — Владивосток, заявляли в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

В результате происшествия повреждены локомотив, вагоны, две опоры контактной сети, а также железнодорожные пути. Ущерб оценивается более чем в 1 млн руб. Пострадавших нет.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК).

С начала военной операции на Украине власти российских регионов регулярно сообщают о сходах вагонов с рельсов и повреждении железнодорожных путей. В частности, в мае в Крыму с рельсов сошли вагоны с зерном. Baza и Mash писали, что причиной схода вагонов был взрыв. Крымская железная дорога объяснила аварию «вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта».