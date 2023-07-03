Новым послом Казахстана в России стал экс-советник Назарбаева

Послом Казахстана в России стал замгенсека СНГ и экс-советник Назарбаева Даурен Абаев

Новый посол Даурен Абаев с марта этого года занимал пост заместителя генсека СНГ, в 2007-2016 годах работал при Назарбаеве, в том числе был его пресс-секретарем и советником

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил заместителя генсека СНГ и экс-министра культуры Даурена Абаева новым послом республики в России. Об этом сообщила пресс-служба лидера страны.

«Указом главы государства Абаев Даурен Аскербекович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Российской Федерации», — говорится в указе президента.

Ранее должность посла, с января 2020 года, занимал Ермек Кошербаев. Токаев 16 июня снял его с этого поста и назначил главой администрации Восточно-Казахстанской области.

Даурену Абаеву 44 года, следует из информации издания zakon.kz. Он обучался в трех вузах, один из них — Лейденский университет в Нидерландах. С 2001 года работал в МИД Казахстана на разных должностях, в посольствах Казахстана в Азербайджане и Нидерландах. С 2007 года начал карьеру при первом президенте республики Нурсултане Назарбаеве, в 2011-2016 годах находился на посту его пресс-секретаря, а затем — советника.

Позже он занимал посты министра информации, а также министра культуры и спорта. Заместителем генсекретаря СНГ Сергея Лебедева он стал в марте этого года.