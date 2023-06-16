Президент Казахстана Токаев освободил Ермека Кошербаева от должности посла в России

Токаев освободил от должности посла Казахстана в России

Ермек Кошербаев (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Полномочный посол Казахстана в России Ермек Кошербаев освобожден от должности и назначен главой Восточно-Казахстанской области. Соответствующий указ главы государства Касыма-Жомарта Токаева размещен на официальном сайте.

«Назначить Кошербаева Ермека Беделбаевича акимом Восточно-Казахстанской области, освободив от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Российской Федерации», — говорится в документе.

Пост посла Казахстана в России Кошербаев занимал с 29 января 2020 года, сменив на нем Даниала Ахметова.

Кто станет послом Казахстана в России, пока не сообщается.

Кошербаев родился 2 мая 1965 года в Алма-Ате. В 1993-м окончил Дипломатическую академию МИД СССР по специальности «международные отношения и внешняя политика».

В разные годы был помощником главы МИД Казахской ССР, консультантом международного отдела аппарата президента Казахстана, первым секретарем посольства республики в Швейцарии, помощником премьер-министра Казахстана, ответственным секретарем МИДа, замминистра иностранных дел страны.